Maier/Sammer Dritte im Zweier-Weltcup in Sigulda

Bob-Pilot Benjamin Maier und sein Anschieber Markus Sammer sind mit einem Podestplatz in das neue Jahr gestartet. Das Duo wurde beim Weltcup in Sigulda mit 0,17 Sekunden Rückstand auf die Russen Rostislaw Gaitiukewitsch/Michail Mordasow Dritter, Platz zwei ging an die Briten Brad Hall/Greg Cackett (+0,10). Am Sonntag steht ein weiterer Zweier-Bewerb auf dem Programm.