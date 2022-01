Van der Bellen zu Neujahr für Mut und Zuversicht

Je länger der Ausnahmezustand anhielt, „desto deutlicher machten sich Gräben in unserer Gemeinschaft bemerkbar“, bedauerte Van der Bellen. Auf Ungeduld, Skepsis, Kritik, Empörung und Enttäuschung folgten „Wut, Zorn, Angst; Stimmen, die alles besser wissen, Stimmen von Misstrauen, Stimmen, die von Verschwörungen sprechen, von Unversöhnlichkeit, aber auch echte Verzweiflung“, meinte der Bundespräsident. „Heute sind diese Stimmen zum Teil so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Geschweige denn das des anderen.“

Ein Ende von Corona sei noch lange nicht in Sicht, erklärte Van der Bellen mit Blick auf die neue Omikron-Variante. Ehrlicherweise wisse man nicht, was die nächsten Tage und Wochen bringen werden. „Es ist schwer, da nicht teilnahmslos zu werden. Es ist schwer, da nicht die Hoffnung aufzugeben. Es ist schwer, sich da nicht vom Ärger überwältigen zu lassen“, zeigte Van der Bellen Verständnis. „Und trotzdem: Wir dürfen den Mut nicht verlieren.“ Dies sei jetzt „unsere Pflicht als Staatsbürger“, nämlich „nicht loslassen, dranbleiben, füreinander da sein“. Van der Bellen erinnerte an die Zeile „Mutig in die neuen Zeiten“ - „das sind die Tage, in denen wir unsere Bundeshymne mit Leben erfüllen“, hofft der Bundespräsident.