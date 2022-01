Deutschland plant Steuerentlastungen

Der deutsche Finanzminister Christian Lindner hat für die kommenden Jahre Entlastungen von mehr als 30 Milliarden Euro für Bürger und Unternehmen in Aussicht gestellt. „Der Haushalt 2022 ist noch von der Vorgängerregierung geprägt, aber in meinem Entwurf für 2023 werden Entlastungen enthalten sein“, sagte der FDP-Chef der „Bild am Sonntag“. Beispielsweise werde man dann die Beiträge zur Pensionsversicherung voll von der Steuer absetzen können.