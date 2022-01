Nach den Partien EC KAC gegen Black Wings Linz und Olimpija Ljubljana gegen HCB Südtirol Alperia ist nun auch das Spiel Znojmo gegen Fehérvár aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen verschoben worden. Das teilte die ICE am Sonntag mit. Noch stehen keine Ersatztermin fest. Am Sonntag finden in der 34. Runde der ICE Hockey League damit aktuell noch drei Spiele statt.