Egle in Winterberg nach starker Aufholjagd Dritte

Beim Rodel-Weltcup in Winterberg hat Madeleine Egle mit einer beeindruckenden Aufholjagd den fünften Podestplatz in diesem Winter eingesackt. Die Tirolerin, nur 17. nach dem ersten Lauf, musste am Sonntag nur den Deutschen Natalie Geisenberger und Julia Taubitz, die einen Heimsieg feierte, die Vorfahrt lassen. Egles Landsfrau Hannah Prock belegte den sechsten Platz.