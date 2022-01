Am Donnerstag tagen wieder Regierung, Länder und Experten

Für Donnerstag ist eine weitere Sitzung von Mitgliedern der Bundesregierung, Landeshauptleuten und den Expertinnen und Experten der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination „Gecko“ angesetzt. Bei dieser soll die aktuelle Lage besprochen und die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen evaluiert werden, wie das Expertengremium am Sonntag per Aussendung angekündigt hat. Über die Ergebnisse der Beratungen soll danach in einer Pressekonferenz informiert werden.

Über die Feiertage hat die Bundesregierung der „Gecko“ mehrere Fragenkomplexe zum weiteren Management der Pandemie übermittelt. Derzeit werde - auch in mehreren Untergruppen - laufend an deren Beantwortung gearbeitet. Im Fokus stehen dabei die Omikron-Variante und ihre Auswirkungen. Die nächste (nicht medienöffentliche) Sitzung der Expertengruppe in Vollbesetzung wird am Dienstag stattfinden.