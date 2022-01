Freie Wahlen in Mali erst in fünf Jahren

Malis vom Militär dominierte Übergangsregierung will die für Februar angesetzten Wahlen und damit die Rückkehr zur Demokratie bis um fünf Jahre verschieben. Das teilte der malische Außenminister Abdoulaye Diop der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas am Samstag mit.

Die Übergangsregierung begründet dies mit mangelnder Organisation und Angriffen islamistischer Extremisten. Eine Versammlung in Mali, die einen Zeitplan für die Durchführung demokratischer Wahlen erarbeiten sollte, hatte am Donnerstag erklärt, dass die Wahlen um sechs Monate bis fünf Jahre verschoben werden sollten.

Die Ecowas wolle nun am 5. Jänner einen Vermittler nach Mali senden, hieß es in einer darauf folgenden Mitteilung. Vier Tage später werde der Staatenbund einen außerordentlichen Gipfel zur Lage in Mali abhalten.

Das Land hat seit 2012 drei Militärputsche erlebt. Malische, französische und europäische Streitkräfte sowie UNO-Friedenstruppen kämpfen in Mali gegen Aufständische, die mit der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) und Al-Kaida in Verbindung stehen. Durch deren Angriffe wurden in den vergangenen Jahren Tausende Zivilisten getötet, Millionen Menschen sind auf der Flucht.