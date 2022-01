Djokovic-Entscheidung wegen Australian Open naht

Die Zeit für eine Entscheidung von Tennisstar Novak Djokovic über seine Teilnahme an den Australian Open drängt. „Es gibt noch einiges zu klären, und ich denke, es wird sich in den kommenden Tagen klären“, sagte Turnierdirektor Craig Tiley am Sonntag bei Nine Network. Nur geimpfte Spielerinnen und Spieler dürfen am ersten Grand-Slam-Turnier der Saison teilnehmen. Der 34-jährige Djokovic hat seinen Impfstatus und seine Teilnahme bisher stets offengelassen.