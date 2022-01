Paketbombenalarm vor Polizeiinspektion Salzburg-Gnigl

Ein Paket im Eingangsbereich der Polizeiinspektion Salzburg-Gnigl hat am Nachmittag des Neujahrstages Bombenalarm ausgelöst. Gegen 15 Uhr wurde eine verdächtige Sendung gefunden, bestätigte die Polizei Salzburg am Sonntag einen Bericht des ORF Salzburg. Ein 49-Jähriger, der das Paket dort deponiert haben soll, wurde ausgeforscht. In der Lieferung befanden sich jedoch nur Pralinen, Porzellanuntersetzer sowie Serviettenringe.