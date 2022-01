Real Madrid verliert mit Alaba bei Getafe 0:1

Real Madrid hat am Sonntag die erste Pflichtspiel-Niederlage seit fast drei Monaten kassiert. Nach zuletzt 13 Siegen und zwei Unentschieden setzte es für Spaniens Fußball-Rekordmeister in der Liga ein 0:1 bei Getafe. Das entscheidende Tor erzielte Enes Ünal in der neunten Minute nach schwerem Fehler von Eder Militao. David Alaba spielte bei den Madrilenen nach überwundener Corona-Infektion durch.