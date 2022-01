Maier/Huber im zweiten Sigulda-Weltcuprennen Vierte

Nach Platz drei am Vortag mit Anschieber Markus Sammer ist Bob-Pilot Benjamin Maier am Sonntag im zweiten Zweier-Bewerb beim Weltcup in Sigulda mit Kristian Huber an der vierten Stelle gelandet. Der Deutsche Francesco Friedrich rehabilitierte sich nach dem Aussetzer am Vortag (12.) mit dem Sieg, er setzte sich vor dem Briten Brad Hall (+0,06 Sek.) und dem Letten Oskars Kibermanis (+0,55) durch. Maier hatte 0,60 Rückstand.