Polizistin bei Corona-Maßnahmen-Gegner-Demo in Graz verletzt

Bei einer Demonstration von Corona-Maßnahmen-Gegnern in Graz ist am Sonntag eine Polizistin verletzt worden. Die Polizeibeamtin sei am Nachmittag in der Sporgasse bei einer Amtshandlung wegen einer Verwaltungsübertretung einer Versammlungsteilnehmerin durch einen plötzlichen Schlag mit einem Megafon am Kopf verletzt worden, teilte die Landespolizeidirektion am Abend mit. Die Polizistin musste ihren Dienst abbrechen und wurde in das UKH Graz eingeliefert.