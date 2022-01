Freilassungsgesuch von Breivik am 18. Jänner vor Gericht

Ein Gericht in Telemark entscheidet am 18. Jänner über das Freilassungsansuchen des Attentäters von Utöya, Anders Behring Breivik. Der Termin wurde am Sonntag bekannt gegeben. Breivik, der sich mittlerweile Fjotolf Hansen nennt, hatte schon vergangenes Jahr um vorzeitige Freilassung auf Probe angesucht. Dieses Ansinnen wurde von der norwegischen Staatsanwaltschaft aber abgelehnt, weshalb eine Gerichtsentscheidung notwendig wurde.