Sudans Regierungschef Hamdok verkündet Rücktritt

Der sudanesische Regierungschef Abdalla Hamdok, das zivile Gesicht der Übergangsregierung in dem nordostafrikanischen Land, hat angesichts der anhaltenden politischen Krise seinen Rücktritt erklärt. „Ich habe mein Bestes versucht, das Land davon abzuhalten, in die Katastrophe abzugleiten“, sagte Hamdok am Sonntagabend in einer im Staatsfernsehen übertragenen Ansprache.