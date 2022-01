Hongkonger Abgeordnete nach umstrittener Wahl vereidigt

Die neuen Vertreter im Hongkonger Legislativrat sind nach ihrer umstrittenen Wahl im Dezember vereidigt worden. In einer symbolträchtigen Zeremonie, die die neuen politischen Gegebenheiten widerspiegelte, legten die 90 Abgeordneten am Montag ihren Eid ab. Das Wappen der Stadt wurde durch das Chinas ersetzt. Gewählt wurde erstmals auf Basis eines neuen Gesetzes: Die Zahl der direkt gewählten Mitglieder wurde drastisch verringert, jene der pekingtreuen Vertreter vervielfacht.

Der Einfluss der chinesischen Zentralregierung in Hongkong ist seit den pro-demokratischen Massenprotesten des Jahres 2019 in der Finanzmetropole massiv gewachsen. Ein im vergangenen Jahr durch Peking eingeführtes sogenanntes Sicherheitsgesetz erlaubt den Behörden in Hongkong ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen. Seit der Einführung des Gesetzes wurden Hunderte Demokratie-Aktivisten festgenommen, zahlreiche weitere gingen ins Exil.