Treffen zur Rettung des Atomdeals mit dem Iran fortgesetzt

Die Gespräche zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran sind am Montag in Wien fortgesetzt worden. Es sei zunächst in bilateralen Runden weiter über mögliche Fortschritte gesprochen worden, hieß es aus Verhandlerkreisen. Ein Treffen der Gemeinsamen Kommission der Politischen Direktoren werde im Laufe der Woche erwartet. Der Iran verbreitete vorsichtige Zuversicht. Laut Teherans Außenamtssprecher Saeed Khatibzadeh sind in der letzten Runde gute Ergebnisse erzielt worden.