USA fordern zivil geführte Regierung für den Sudan

Nach wochenlangen Straßenprotesten gegen die Regierung und Spannungen mit den Militärmachthabern des Landes hatte Hamdok Sonntagnacht seinen Rücktritt erklärt. Ob es einen Nachfolger geben wird, blieb zunächst unklar. Hamdok war am 25. Oktober bei einem Militärputsch entmachtet worden und erst nach Druck aus dem In- und Ausland wieder ins Amt eingesetzt worden. Gegen die fortdauernde Regierungsbeteiligung des Militärs kam es immer wieder zu Protesten. Dabei wurde Hamdok Verrat vorgeworfen.

Auch Deutschland drang am Montag auf die Bildung einer zivil geführten Regierung in dem nordostafrikanischen Krisenstaat. Davon macht sie auch die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Hilfe abhängig, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin erklärte. Hamdok habe viele wichtige Reformmaßnahmen in seinem Land angestoßen. Die deutsche Regierung habe seinen Rücktritt mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Auch die Demonstrationen im Sudan zeigten, dass die Menschen dort eine militärische Machtübernahme ablehnten, sagte der Sprecher. Deshalb schließe sich Deutschland der Forderung der USA an, dass sich alle politischen Kräfte im Sudan auf eine zivil geführte Regierung und eine Rückkehr zum Übergangsprozess zur Demokratie der vergangenen Jahre verständigen müssten. Dies sei auch die Voraussetzung für eine Wiederaufnahme des internationalen Engagements, auf das der Sudan angewiesen sei