Dornauer will Fahrplan für NR-Spitzenkandidatur festlegen

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer drängt vor der Klausur der Bundespartei am Dienstag in Krems darauf, dass die SPÖ hinsichtlich der Vorbereitung für die nächste Nationalratswahl schon einmal Nägel mit Köpfen macht. Die Partei solle bei der Klausur „sowohl den Zeitpunkt als auch den Ablauf zur Spitzenkandidatur“ festlegen, sagte Dornauer zur APA am Montag.