Mann dreht bei Polizeikontrolle während Corona-Demo durch

Bei einer unangemeldeten Corona-Demo in Steyr Sonntagabend ist ein 42-Jähriger im Zuge einer Pilzeikontrolle so ausgezuckt, dass er drei Beamte verletzte und gefesselt werden musste. An dem sogenannten „Corona-Spaziergang“ nahmen rund 2.300 Personen teil. Der 42-Jährige aus Steyr versetzte zunächst im Zuge einer Masken-Kontrolle einem Polizisten einen Fauststoß und verschwand wieder in der Menge. Als er zwei Stunden später wieder entdeckt wurde, kam es zur Eskalation.