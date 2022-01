20 Tote bei Kämpfen zwischen Guerillagruppen in Kolumbien

Bei Auseinandersetzungen zwischen Guerillakämpfern in Kolumbien sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Das sei die Bilanz von Kämpfen zwischen den linken Organisationen FARC und ELN am Sonntag an mehreren Orten in einer ländlichen Gegend nahe der Grenze zu Venezuela, twitterte die Verwaltung des Departments Arauca am Montag. Diese sprach von Terrorakten und rief dazu auf, die Zivilbevölkerung aus dem Konflikt rauszuhalten.