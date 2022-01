Japaner bitten Götter zum Jahresauftakt um gute Geschäfte

Scharenweise sind in Tokio Arbeitnehmer am ersten Arbeitstag des neuen Jahres zu einem berühmten Schrein gepilgert, um die Götter um gute Geschäfte zu bitten. Der alljährliche Andrang ist so groß, dass Mitarbeiter von rund 2.500 Unternehmen ihren Pilgergang zum Kanda-Myojin-Schrein nahe Tokios Banken- und Geschäftsviertel Otemachi und Marunouchi im Voraus reservierten, wie die Tageszeitung „Asahi Shimbun“ am Dienstag berichtete.