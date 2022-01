Schauspieler stellen in neuer Burg-Online-Reihe Stücke vor

Das Burgtheater launcht mit 6. Jänner ein neues Online-Talk-Format: In der Reihe „Werke im Fokus“ stellen Mitglieder des Ensembles und der Dramaturgie einmal wöchentlich ein ausgesuchtes Stück aus dem Burg-Repertoire vor und plaudern gemeinsam mit dem Publikum via Zoom über Werk, Autor und Inszenierung bzw. beantworten Fragen. Den Anfang machen Schauspieler Felix Rech und Dramaturg Alexander Kerlin am Donnerstag, dem Feiertag, mit „Pelléas und Mélisande“.