Oksana Lyniv wird Italiens erste Musikdirektorin

Die in Brody in der Westukraine als Tochter von Musikern geborene Lyniv dirigierte ihr erstes Orchester im Alter von 16 Jahren, bevor sie an der Lysenko-Musikschule in Lviv studierte. Vor ihrem Engagement in Graz war Lyniv an der Bayerischen Staatsoper in München Assistentin von Stardirigent Kirill Petrenko.