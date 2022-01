Vlhova führt im Zagreb-Slalom - Liensberger vorerst Fünfte

Petra Vlhova führt nach dem ersten Durchgang des Frauen-Slaloms im alpinen Ski-Weltcup in Zagreb und peilt damit den Hattrick am Sljeme an. Die Slowakin, die hier die vergangenen beiden Auflagen gewonnen hat, legte Dienstagmittag bei frühlingshaften und sehr windigen Bedingungen eine Zeit von 55,99 Sekunden auf die von Laub übersäte Piste. Vlhova führte 64/100 Sekunden vor Mikaela Shiffrin aus den USA. Beste ÖSV-Läuferin war Katharina Liensberger als Fünfte (+1,17).