Oberammergauer Passionsspiele starten mit den ersten Proben

Obwohl Omikron Planungen erneut schwierig macht und die Verantwortlichen mit Sorge auf den Premierentermin am 14. Mai schauen, geht der oberbayerische Ort jetzt in die heiße Phase der Vorbereitungen. „Wir wissen alle nicht, was passiert“, sagte Stückl zur Corona-Lage. Aber: „Wir werden jetzt mit den Proben beginnen - und dann arbeiten und hoffen.“ Am morgigen Donnerstag (6. Jänner) treffen sich alle 150 Darsteller mit Sprechrolle für eine erste Leseprobe.