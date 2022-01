Auch Union unterstützt zweite Amtszeit Steinmeiers

Nach SPD, Grünen und FDP unterstützt auch die Union eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. CDU-Chef Armin Laschet verwies am Mittwoch nach Beratungen der Präsidien von CDU und CSU am Mittwoch auf Steinmeiers hohe innenpolitische Anerkennung und dessen außenpolitische Kompetenz. Mit Blick auf die Corona-Debatte sagte Laschet, dass es eine „glaubwürdige Stimme“ an der Spitze des Staates brauche, die unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringe.