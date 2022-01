Inder mit 260 offenen Verwaltungsstrafen aufgeflogen

Ein 35-jähriger indischer Staatsbürger hat sich am Dienstag am Wiener Praterstern einer Fahrzeugkontrolle entzogen. Anstatt anzuhalten, flüchtete er mit seinem Fahrzeug und versteckte sich dann vergeblich im Laderaum des Mercedes-Sprinter. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht nur unrechtmäßig in Österreich aufhältig war, sondern auch gleich 260 Verwaltungsstrafen in einer Höhe von 137.000 Euro offen hatte, berichtete die Polizei.