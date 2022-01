Caritas-Präsident Landau will Pflege-Staatssekretariat

Caritas-Präsident Michael Landau fordert von der Bundesregierung die Einrichtung eines eigenen Pflege-Staatssekretariats. Sozial- und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sei nachvollziehbar schon jetzt „mit einer Vielzahl an Themen und dem Corona-Krisenmanagement bis an die Grenzen gefordert“, begründet er im APA-Interview seinen Vorstoß. Bund und Länder mahnt er ein, den seit Jahren angekündigten Masterplan Pflege endlich umzusetzen.

Generell spricht Landau dem neuen Kabinett von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) einen Vertrauensvorschuss aus. „Wir haben in den vergangenen Monaten mit Sicherheit so etwas wie einen politischen Klimasturz erlebt und in der Folge eine massive Vertrauenskrise“, resümiert der Caritas-Präsident, aber: „Ich glaube, dass die handelnden Personen den Ernst der Lage erkannt haben.“ In der Coronakrise trage die Bevölkerung notwendige Maßnahmen nur so lange mit, solange sie der Regierung vertraut.