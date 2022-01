Jeder siebente Schulabmelder kam wieder zurück

Das Schuljahr 2021/22 hatte mit einem Rekord bei den Schulabmeldungen begonnen: 7.515 und damit dreimal so viele Schulpflichtige wie in früheren Jahren waren zum häuslichen Unterricht angemeldet worden. Jeder siebente ist allerdings mittlerweile wieder in eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht zurückgekehrt, zeigt die aktuelle Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch das Bildungsministerium. Konkret gab es bis Weihnachten 1.162 „Rückkehrer“.