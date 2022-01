Wiener Hofburg wird in neuer App digital erlebbar

„Das baukulturelle Erbe der Republik präsentiert sich so auch in- und ausländischen Gästen in neuer Weise. Besonders in der aktuell angespannten Situation ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen und Angebote für den Kultur-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort Österreich anzubieten“, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP).