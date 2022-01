8.853 neue Corona-Fälle am Dreikönigstag in Österreich

8.853 Corona-Infektionen sind in Österreich am Dreikönigstag gemeldet worden. Das waren zwar etwas weniger als am Tag zuvor - da war die Zahl der neuen Fälle binnen 24 Stunden dramatisch von rund 5.500 auf 9.761 hochgeschnellt -, der Wert liegt aber erneut deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (5.421). Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Donnerstag nunmehr auch bereits 424,8 Fälle auf 100.000 Einwohner, nach 361,8 am Mittwoch.