Orthodoxe feiern Epiphania mit Sprung ins kalte Wasser

Orthodoxe Christen in Griechenland und Zypern haben am Donnerstag die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer und die Erscheinung des Heiligen Geistes (Epiphania) mit Sprüngen ins kalte Wasser gefeiert. In den größeren Städten wie in Piräus war die Teilnahme von Gläubigen wegen der Corona-Pandemie stark eingeschränkt, wie das Staatsfernsehen berichtete. Die Taufe Jesu wird mit dem Wurf eines Kreuzes ins Wasser durch Priester der Gemeinden symbolisiert.