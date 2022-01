Schneefall führt zu Dauereinsatz der Kärntner Feuerwehr

Starker Schneefall hat in weiten Teilen Kärntens für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Innerhalb von 24 Stunden verzeichneten die Einsatzkräfte über 800 wetterbedingte Einsätze, hieß es am Donnerstag. Laut ÖBB waren auch mehrere Bahnverbindungen unterbrochen, unter anderem die Strecke nach Salzburg. Durch umgestürzte Bäume und Schneewalzenbildungen waren 20.000 Haushalte ohne Strom, teilte die Kelag Energie mit.

Auch der Zugverkehr war durch die Schneemengen stark beeinträchtigt. Donnerstagmittag noch unterbrochen waren unter anderem die Bahnverbindungen Villach - Spittal, Villach - St. Veit, Villach - Arnoldstein, Arnoldstein - Hermagor, Faaker See - Jesenice (Slowenien).

In Heiligenblut kam Mittwochabend ein 25-jähriger Autolenker in den winterlichen Verhältnissen von der Fahrbahn ab und stürzte mit mehreren Überschlägen über eine 30 Meter hohe Böschung. Der alkoholisierte Lenker und seine 20-jährige Beifahrerin seien bei dem Unfall gegen 21.35 Uhr verletzt worden und ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht worden.

Bereits am Mittwochnachmittag gab es zahlreiche Behinderungen auf Kärntner Straßen. Betroffen waren laut ÖAMTC auch Abschnitte der Südautobahn (A2) und der Tauernautobahn (A10). Auf der A2 blieben zwischen Velden und Villach immer wieder Fahrzeuge hängen, die A10 wurde in Fahrtrichtung Villach zwischen den Anschlussstellen Spittal-Ost und Paternion-Feistritz wegen hängengebliebener Lkw zwischenzeitlich gesperrt, auch auf der Drautalstraße (B100) zwischen Spittal an der Drau und Lienz blieben immer wieder Lkw hängen.