Kasachischer Präsident sieht „Ordnung wiederhergestellt“

Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat die Niederschlagung der Proteste in seinem Land verkündet. Die verfassungsmäßige Ordnung im Land sei „größtenteils wiederhergestellt“, teilte Tokajew am Freitag nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders mit. Demnach wollte sich Tokajew im Laufe des Tages in einer Fernsehansprache an die Bürger des Landes wenden.