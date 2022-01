85-Jährige bei Wohnhausbrand in St. Pölten gestorben

Bei einem Brand in St. Pölten ist am Freitag in den frühen Morgenstunden eine 85-Jährige ums Leben gekommen. Die Flammen waren laut Polizei in einem Mehrparteienhaus in der Dr.-Theodor-Körner-Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete vier Personen aus dem Gebäude und löschte den Brand. Eine Frau konnte nur noch tot in der Wohnung geborgen werden, teilte die FF in einer Aussendung mit. Sonst wurden keine Personen verletzt, hieß es von der Exekutive auf Anfrage.