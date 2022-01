Gecko-Leiterin Reich bestätigt kommende Corona-Durchseuchung

Bereits am Donnerstag hat die Regierung einen Paradigmenwechsel im Umgang mit der ansteckenderen Omikron-Variante des Coronavirus angekündigt, die Quarantäne-Regeln wurden geändert, dreifach geimpfte sind keine Kontaktpersonen mehr. Am Freitag bestätigte die Leiterin der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (GECKO), Katharina Reich, im „Ö1“-Interview, dass es zur Durchseuchung der Bevölkerung durch diese infektiösere Mutation kommen wird.

Durchseuchung sei aber ein negativ behaftetes Wording, das Angst mache. „Aber Omikron ist so ansteckend, dass wir nicht daran vorbeikommen“, sagte die oberste Krisenkoordinatorin. Das sei der Punkt, nicht dass es passieren soll, sondern „es wird passieren“. Ausnahme seien jene Personen, die gut geschützt sind, also dreifach geimpft. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte in diesem Zusammenhang am Donnerstagabend in der „ZIB2“ von einem Paradigmenwechsel gesprochen, der mit Omikron und damit verbundenen höheren Ansteckungszahlen, aber milderen Verläufen einhergehe.