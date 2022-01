Effektive Reproduktionszahl durch Omikron auf 1,45 gestiegen

Die R-Zahl bezieht sich jeweils auf die vorangegangenen 13 Epidemietage, nunmehr basierend auf 53.531 Fällen in dieser Zeitperiode. Die tägliche Steigerungsrate der Fallzahlen wurde mit 13,7 Prozent beziffert. Beim bisher letzten Update - am 30. Dezember 2021 - betrug die Steigerungsrate noch 0,5 Prozent.

Die effektive Reproduktionszahl ist so hoch wie zuletzt vor 21 Monaten und zwölf Tagen. Zu Beginn der Coronaviruspandemie in Österreich - am 27. März 2020 - lag die Reproduktionszahl bei 1,45. Am höchsten war sie zuvor am 14. März 2020 mit 2,58 gewesen.