Wiener Feuerwehr rettete verletzten Schwan von Hausdach

Die Wiener Berufsfeuerwehr hat am Freitagnachmittag einen verletzten Schwan vom Dach eines mehrstöckigen Hauses im Bezirk Landstraße gerettet. Das Tier sei „offenbar vom korrekten Kurs abgekommen und auf einem Dach eines Altbaus in dicht verbautem Gebiet notgelandet“, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler in einer Aussendung. Bewohner verständigten zunächst das Wildtierservice der Stadt. Schließlich musste die Feuerwehr mit Höhenrettern und Drehleiter anrücken.