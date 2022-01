Trauer nach Tod von Hollywood-Legende Sidney Poitier

Trauer um eine Schauspiel-Legende und einen Wegbereiter: nach dem Tod von Sidney Poitier würdigen Kollegen und Politiker den schwarzen Hollywood-Star und sein Vermächtnis. Der auf den Bahamas aufgewachsene Poitier starb mit 94 Jahren, wie ein Beamter im Außenministerium der Bahamas am Freitag bestätigte. Der Premierminister des Landes, Philip Davis, ehrte den Schauspieler in einer Ansprache. Sein Licht würde für viele Generationen weiterleuchten, sagte er.

Der in ärmsten Verhältnissen auf den Bahamas aufgewachsene Bauernsohn wurde 1974 von der britischen Queen zum Ritter geschlagen. 2002 erhielt er einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Der damalige US-Präsident Barack Obama verlieh ihm 2009 die „Presidential Medal of Freedom“, die höchste zivile Auszeichnung der USA. Poitier habe mit seinem einzigartigen Talent „Würde und Anstand“ verkörpert, schrieb Obama am Freitag auf Twitter.

Zu Poitiers Erfolgen zählt auch, dass er als erster Schwarzer in einem Hollywood-Film eine Weiße küssen durfte. Die Szene in dem Film „Rat mal, wer zum Essen kommt“ wurde 1967 allerdings noch verschämt durch den Rückspiegel eines Taxis gedreht. Ende der 1960er Jahre galt Poitier als einer der bestbezahlten Filmschauspieler. Der Star aus Filmen wie „Flucht in Ketten“, „Porgy and Bess“, „Ein Fleck in der Sonne“ und „In der Hitze der Nacht“, drehte 1997 mit dem Action-Thriller „Der Schakal“ seinen letzten Kino-Spielfilm.