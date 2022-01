Grazer soll Frau und Tochter bedroht haben

Ein Grazer soll am Freitagnachmittag seine Ehefrau (51) und die zwölfjährige Tochter in einem Mehrparteienhaus in der Nähe des Hauptbahnhofes mit dem Umbringen bedroht haben. Als die Polizei eintraf, stand die Frau mit dem Mädchen vor dem Haus, die beiden trauten sich nicht mehr in die Wohnung. Der 41-Jährige wurde festgenommen, außerdem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.