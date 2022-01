NÖ Landesausstellung „Marchfeld Geheimnisse“ in Marchegg

„Marchfeld Geheimnisse“ lautet der Titel der niederösterreichischen Landesausstellung 2022, die ab 26. März im Schloss Marchegg (Bezirk Gänserndorf) Geschichte, Kultur und Natur der Landschaft in den Mittelpunkt rückt. „Einzigartige archäologische Funde und kulturgeschichtliche sowie naturkundliche Ausstellungsobjekte machen eine Region erlebbar, die den Menschen genauso prägt wie der Mensch die Natur“, wurde am Samstag in einer Aussendung erläutert.