Hollywoods erste Fotografin wird mit Schau geehrt

Ruth Harriet Louise hat sich als erste Berufsfotografin in Hollywood durchsetzen können - ist aber dennoch in Vergessenheit geraten. Der Hollywoodstarruhm wäre nichts ohne die Fotografie, urteilt das Kunsthaus Göttingen. Dort werden bis zum 6. Februar Bilder der einst gefeierten Fotografin gezeigt, die von 1925 bis 1930 das Porträtstudio der Filmproduktionsgesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer leitete.

Louise wurde im Alter von 22 Jahren von Studiochef Lewis B. Mayer entdeckt. In den nur fünf Jahren bei MGM belichtete Louise etwa 100.000 Negative. Aus privaten Nachlässen und ehemaligen Zeitungsarchiven in den USA seien die Bilder in die Sammlung des Autors und Filmkritikers Daniel Kothenschulte gekommen, der sie dem Kunsthaus zur Verfügung gestellt habe.