Sechs Corona-Fälle bei Salzburg - Trainingslager abgesagt

Die derzeitige Corona-Welle macht auch vor Fußball-Meister Red Bull Salzburg nicht halt. Der Bundesligist gab am Samstag bekannt, dass vor dem Trainingsauftakt am selben Tag sechs Spieler positive Coronatests abgeliefert haben. Die Athleten befinden sich in Quarantäne und weisen demnach keine bzw. milde Symptome auf. Corona-bedingt verzichtet die Truppe von Trainer Matthias Jaissle nun auf das ursprünglich vom 15. bis 22. Jänner geplante Trainingslager im spanischen Marbella.