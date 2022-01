Lamparter führt nach Springen in Val di Fiemme

Johannes Lamparter geht beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme nach dem Springen als Führender in die Loipe. Der 20-jährige Tiroler legte am Samstagvormittag einen 105,5-Meter-Satz hin und sprang damit in Abwesenheit des norwegischen Weltcup-Dominators Jarl Magnus Riiber 14 Sekunden Vorsprung auf den Deutschen Eric Frenzel und 18 Sekunden auf Jens Luraas Oftebro aus Norwegen heraus. Mario Seidl hat als Vierter 21 Sekunden Rückstand.