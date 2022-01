Erneut Corona-Demo in Wien

Am Samstag haben neuerlich Gegner der Corona-Maßnahmen in der Wiener Innenstadt protestiert. Am frühen Nachmittag versammelten sich einige tausend Teilnehmer am Heldenplatz und am daneben liegenden Maria-Theresien-Platz. Zu gröberen Zwischenfällen kam es laut Polizei vorerst nicht.