Westafrikanische Staaten beraten über Lage in Mali

Die angespannte Lage im westafrikanischen Mali steht am Sonntag im Zentrum eines Sondergipfels der regionalen Staatengemeinschaft ECOWAS. Der Krisenstaat, in dem auch Soldaten des Bundesheers im Einsatz sind, hat seit 2012 drei Militärputsche erlebt. Im Fokus der Konferenz in Ghanas Hauptstadt Accra stehen die Pläne von Malis militärischer Übergangsregierung, die für Februar angesetzten Wahlen und damit die Rückkehr zur Demokratie um bis um fünf Jahre zu verschieben.