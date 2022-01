Verleihung der Golden Globes in Los Angeles

In Los Angeles werden am Sonntag die US-Filmpreise Golden Globes verliehen. Als Favoriten gehen das Drama „Belfast“ und der Western „The Power of the Dog“ ins Rennen. Beide Filme wurden von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) für jeweils sieben Auszeichnungen nominiert. Die Golden Globes gelten als die zweitwichtigsten Filmpreise Hollywoods nach den Oscars.