Normalstationen relevante Messgröße für allfälligen Lockdown

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) will einen weiteren Lockdown in Österreich in der Omikron-Welle verhindern, dies sei das „erste große Ziel“ in der aktuellen Corona-Situation. Gleichzeitig betonte er im APA-Interview, er könne weder einen Lockdown noch erneutes Distance Learning ausschließen. Der entscheidende „Marker“ werde künftig aber nicht mehr die Belegung der Intensivstationen sein, sondern jene der Normalstationen.