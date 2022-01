Doskozil für Überdenken der Impfpflicht

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat sich für ein Überdenken der geplanten Impfpflicht ausgesprochen. Dass die Injektion der Weg aus der Krise sei, darüber müsse man nicht diskutieren. „Aber so, wie die Impfpflicht jetzt auf dem Tisch liegt, ist sie zu überdenken“, wurde der SPÖ-Politiker in der „Kronen Zeitung“ (Sonntag-Ausgabe) zitiert. Statt Verwaltungsstrafen will Doskozil „eine indirekte Impfpflicht, indem PCR-Tests für Ungeimpfte kostenpflichtig werden“.