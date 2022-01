Bereits über 5.800 Festnahmen nach Unruhen in Kasachstan

In Kasachstan sind bei den tagelangen Unruhen nach Regierungsangaben rund 5.800 Menschen festgenommen worden. Darunter sei eine erhebliche Zahl ausländischer Staatsbürger, teilte die Regierung am Sonntag mit. Details nannte sie nicht. Inzwischen habe sich die Lage in allen Regionen des Landes stabilisiert. Die Justizbehörden nahmen Ermittlungen gegen die Festgenommenen wegen diverser Vergehen auf.